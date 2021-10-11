Бритни Спирс пишет книгу

В своем Instagram певица призналась, что пишет книгу о девушке, которая была убита. Теперь ее призрак бродит между "этим" миром и "тем" и живет в зеркале. Но благодаря своим суперспособностям героиня вернется в мир живых.

Заточение в потустороннем мире подписчики Бритни сравнили с опекой отца певицы над ней. Напомним, что с 2008 года Спирс не имела права выходить замуж, иметь детей, записывать новые песни без согласия своего отца. Из 39 лет более тринадцати она провела под опекой Джеймса Спирс. И только в конце сентября отец Бритни Спирс отказался от опекунства. Но стать совершенно свободной Спирс не удалось. По решению суда ее миллионами будет управлять бухгалтер Джон Забел.

Звезды поп- и рок-музыки в последнее время часто берутся за перо. Пол Маккартни, к примеру, пишет детские книги: "Привет, дедулет!" - книга о деде-волшебнике, у которого четыре внука и волшебный компас, с помощью которого можно перемещаться в пространстве. Мадонна - тоже автор детских сказок "Английские розы" и "Приключения Абди".