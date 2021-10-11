Для привлечения иностранного капитала необходимо создать комфортные условия

Для привлечения иностранного капитала, который будет способствовать экономическому развитию России, необходимо реформировать правовую и судебную системы, уверен предприниматель и активист, автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов.

Кроме того, стране нужен единый онлайн-портал для отечественных и зарубежных инвесторов. Предложения по этим направлениям изложены в его публикации на портале 20idei.ru.

Совершенствование правовой системы

По данным Группы Всемирного банка, Россия в 2019 году находилась на 31 месте среди стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций. А как сообщил Банк России, в 2020 году прямые иностранные инвестиции в нашу страну снизились в четыре раза про сравнению с 2019 годом, составив 8,6 миллиарда долларов. Из них 7,2 миллиарда - зарубежные вложения в российские инвестиционные проекты. Сказались пандемия и напряженная геополитическая ситуация во всем мире. Но есть и другие факторы.

Иностранные инвесторы, принимая решение, уделяют особое внимание юридическому комфорту и защите инвестиций. Однако пока их отпугивают непредсказуемость решений российских властей, правоохранительных и налоговых органов. Предприниматели жалуются, что в любой момент могут быть предъявлены налоговые претензии с последующими судебными решениями, как малому, так и крупному бизнесу. Кроме того, зарубежных инвесторов беспокоит несовершенство законодательства по защите прав собственности и слабая инфраструктура фондового рынка. Жалуются и на коррупцию - не только чиновников, а более широкого круга контрагентов, от которых зависит бизнес.

"Необходимо усовершенствовать уголовно-правовую и судебную системы, а также предоставить гибкость регулирования отношений между иностранными инвесторами и их местными партнерами", - отмечает Дмитрий Давыдов и предлагает конкретные шаги по изменению ситуации в правовом поле.

Автор подчеркивает, что предлагаемые нововведения являются временными и могут применяться до того момента, пока Россия не войдет в первую тройку стран по ведению бизнеса согласно рейтингу Всемирного банка.

Одна из мер заключается в предоставлении иностранным инвесторам права выбора страны для расследования уголовных преступлений, судопроизводства и отбывания наказания. При этом список рекомендуемых стран должен создаваться после тщательного анализа и его следует обновлять. Правовые послабления по части передачи дел в "разрешенные страны", по мнению Дмитрия Давыдова, могут относится ко всем иностранным физлицам, которые инвестировали в российскую экономику за последние пять лет не менее 100 тысяч долларов США или работают в компаниях, инвестировавших в Россию не менее 10 миллионов долларов США.

"Если иностранное физлицо обвиняется в совершении преступления на территории России, то оно может выбрать для расследования уголовного преступления любую разрешенную страну, где является гражданином или имеет вид на жительство, при условии, что за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность не меньше, чем в России", - уточняется в проекте на сайте 20idei.ru. Если физлицо является гражданином страны, находящейся в "черном списке" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) или иных стран, имеющих высокий уровень коррупции, то передача документов на расследование в "запрещенные страны" невозможна из-за риска необъективного расследования дела.

Автор инициативы учитывает, что инвесторы из "запрещенных стран", смогут получить гражданство или вид на жительство в "разрешенных странах". Поэтому на время проведения расследования иностранное физлицо может быть передано в выбранную им страну, при условии открытия депозита в российском банке и размещения на нем суммы, зависящей от характера преступления. Ее могут направить на возмещение ущерба. На время проведения расследования любые активы инвестора на территории России не могут быть арестованы.

Раздел "Инвестиционный климат" на сайте 20idei.ru также содержит предложения по уголовному судопроизводству. Рассмотрение дела может проводиться в суде страны, выбранной для проведения расследования. Если суд вынесет оправдательное решение, то иностранное лицо освобождается от уголовного преследования в России и сможет дальше вести здесь бизнес. Отбывать наказание иностранное лицо может также в стране, где проводился суд.

Отдельная часть раздела "Инвестиционный климат" посвящена административной ответственности и гражданским спорам - также с возможностью передачи дела в "разрешенные страны".

Кроме того, автор идеи предлагает предоставить иностранным инвесторам возможность при создании совместных предприятий в России отрегулировать все корпоративные правоотношения в договоре СП, который будет единственным документом, регулирующим отношения между сторонами.

Сайт для инвесторов

При выработке стратегии серьезные инвесторы анализируют информацию о возможностях территории, в том числе, на сайтах госорганов и компаний.

Сейчас один из основных информационных сайтов в России по этой теме - сайт Российского инвестиционного агентства (www.investment-in-russia.com). Кроме того, собственные порталы для инвесторов работают во многих российских регионах. Но информация разрозненная. "Мы предлагаем на базе данного или совершенно нового сайта создать единый многоязычный электронный портал для бизнесменов, заинтересованных в инвестициях в Россию. Государство, централизованно развивая единый ресурс, сможет создать качественный и проверенный информационный продукт", - говорит Дмитрий Давыдов.

Сегодня единые порталы для инвесторов в том или ином виде работают во многих развитых странах. Например, в Сингапуре действует целая стартап-экосистема, которая включает десятки крупных фондов венчурного капитала, множество инкубаторов и акселераторов. К экосистеме могут присоединиться участники из любой страны.

Российский единый портал для инвесторов может состоять из нескольких разделов. В первом должна содержаться информация об изменениях в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, механизмах поддержки инвесторов. Изменения целесообразно разделять по отраслям экономики, указывается на сайте 20idei.ru. Второй раздел может содержать информацию о новых проектах и тендерах. Третий - ключевую социально-экономическую информацию о территории. Четвертый - сведения о компаниях. Пятый - описывать успешные примеры инвестиций в Россию. Например, инвестор из Канады может получить информацию о канадских же компаниях, ранее инвестировавших в проекты в России.

Предлагаемые изменения, по мнению автора, будут способствовать притоку иностранных инвестиций уже в обозримом будущем. Однако, отмечает он, эти инициативы не имеют шанса на воплощение без законодательной поддержки со стороны государства.

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