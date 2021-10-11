Как морская пехота Ушакова спасла Рим от резни и грабежей

11 октября 1799 года отряд морской пехоты Средиземноморской эскадры адмирала Ушакова вынудил французский гарнизон генерала Гарнье оставить Рим. Будущая столица Италии оказалась во власти банд, которые собирались устроить резню как в Неаполе, когда за один день погибло девять тысяч человек.

Увы, но об этой гуманитарной операции сейчас знают только профессиональные историки, так как даже в электронных энциклопедиях отсутствует информация о действиях батальона полковника Скипора.

А началось все в феврале 1798 года, когда итальянцы под влиянием революции во Франции провозгласили Римскую республику. Сразу после этого город оккупировали войска будущего наполеоновского маршала Луи Бертье. Однако после успешных действий русско-турецкой эскадры адмирала Ушакова на юге Италии и армии генерала Суворова на севере страны французская армия оказалась на грани уничтожения.

Впрочем, неаполитанской армии даже небольшие отряды французов были не по зубам. Генерал Гарнье остановил наступление воинства королевства Обеих Сицилий, а затем под Чивита-Кастеллано разбил австрийский отряд генерала Фрелиха.

Так обстояли дела перед тем, как Ушаков прибыл в Неаполь и высадил 800 человек морской пехоты под командой полковника Скипора для похода на Рим. Узнав об этом командующий французским гарнизоном подписал сепаратный мир с капитаном британского линейного корабля Траубриджем. По договору французская армия с оружие, пушками и провиантом морем отправлялась в Геную, где могла быть задействована против Суворова.

Протесты русских союзников англичане и австрийцы проигнорировали.Тогда Ушаков распорядился отозвать десант. Неаполитанский кардинал Руффо немедленно написал русскому адмиралу письмо, умоляя его не возвращать отряд в Неаполь, так как французы согласились уйти только под влиянием известий о приближении русских, и если они не войдут в город, то "невозможно будет спасти Рим от грабежа и установить в нем добрый порядок".

"Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам. От самых ворот святого Иоанна до солдатских квартир обе стороны улиц были усеяны обывателями обоего пола. Даже с трудом могли проходить наши войска. "Виват Павло примо! Виват московито!" - было провозглашаемо повсюду с рукоплесканиями", - говорилось в донесении лейтенанта Петр Балабина.

Ликование римского населения объясняется весьма простой причиной: в городе уже начали хозяйничать отряды кардинала Руффо, снискавшие себе такую специфическую славу, что именно с этой поры в английский язык вошло новое слово "руффианец", the ruffian, для обозначения грабителя и громилы. Приход безукоризненно державших себя, дисциплинированных русских войск спас Рим от грозивших ему ужасов.