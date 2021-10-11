Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2021 года № 110-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в пункте 5:

в абзаце шестом слова "соблюдения режима самоизоляции на дому" заменить словами "осуществления профессиональной (служебной) деятельности дистанционно";

в абзаце восьмом слова "перевод не менее 30 процентов" заменить словами "в установленном законодательством порядке перевод не менее 40 процентов", слова "и граждан" заменить словом ", граждан", слова "на дистанционную работу" заменить словами "беременных женщин, на дистанционную работу";

б) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:

"6.2. Индивидуальным предпринимателям, государственным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, муниципальным учреждениям, иным организациям, осуществляющим на территории Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей:

а) приостановить посещение соответствующих объектов, за исключением случаев посещения лиц, находящихся в указанных организациях, близкими родственниками (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), опекунами, попечителями в количестве одного человека, при условии представления одного из документов (вместе с документом, удостоверяющим его личность), подтверждающих:

прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат (справка) профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе либо действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус");

факт перенесенного лицом заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (при условии, что с даты выздоровления посетителя прошло не более шести месяцев);

наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения;

б) предусмотреть проведение встреч с посетителями по предварительной записи преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, осуществлением дезинфекции контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещений после каждой встречи;

в) принять меры по информированию заинтересованных лиц об изменении условий посещения указанных объектов.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 11 октября 2021 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







