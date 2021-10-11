Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату

Ряд льготников должны подавать заявление для получения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Речь идет, в частности, о ветеранах Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д., бывших несовершеннолетних узниках фашизма и граждан, пострадавших от воздействия радиации, напомнили в отделении ПФР по Воронежской области.

В этих случаях назначение выплаты осуществляется с даты подачи заявления с правоподтверждающими документами.

Заявление о назначении ЕДВ можно подать через личный кабинет гражданина на портале госуслуг или сайте ПФР. Также подобные документы принимают в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фонда.

При этом инвалидам подавать заявление не требуется - выплаты назначаются в проактивном порядке на основании сведений о пройденном освидетельствовании в органах медико-социальной экспертизы. ПФР получает их из федерального реестра инвалидов.