"Купе номер шесть" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар"

Финско-эстонско-российско-немецкая копродукция режиссёра Юхо Куосманена "Купе номер шесть" (Hytti nro 6) с Юрой Борисовым выдвинут на "Оскар" от Финляндии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает РИА Новости. Премьера картины состоялась на Каннском фестивале 2021 года и получила главный приз.

В сюжетном плане фильм основан на романе финской писательницы Росы Ликсом, в котором рассказывается о путешествии финской студентки Лоры на поезде "Москва - Мурманск" в девяностых годах. Сердце Лоры разбито, все мысли сосредоточены на крахе любовных отношений. Ее попутчиком становится шахтер Леха, который вначале пугает ее своей грубостью, но по мере знакомства девушка начинает понимать, что внешность и манеры - далеко не самое главное и вряд ли может рассказать что-либо существенное о самом человеке.

В главных ролях снимались Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов.

В России фильм стартует в прокате 28 октября.