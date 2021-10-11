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11.10.2021 16:19
Рубрика: В мире

Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов

Текст: Юрий Сизов

Провокации на белорусских рубежах, судя по всему, стали нормой поведения польских силовиков. Они не только избивают дубинками беженцев, но и применяют огнестрельное оружие.

Фото: AFP/PHILIPPE HUGUEN
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По информации Госпогранкомитета, в конце прошлой недели "на одном из участков границы белорусский пограничный наряд услышал звуки выстрелов и прибыл на место, зафиксировав на территории Польши большую группу беженцев в оцеплении польских солдат", которые просили прекратить над ними насилие.

В ответ на законные просьбы беженцев предоставить им право на защиту, уточнили в ведомстве РБ, польские военные стреляли в воздух, применяли в отношении беженцев дубинки и требовали их проследовать в Беларусь. Только благодаря оперативному прибытию пограничников, отмечает агентство, польской стороне не удалось силой выдавить многочисленную группу. Кстати, "несмотря на запугивание оружием и использование физической силы, вся группа отказалась нарушать границу в РБ", - подтвердили белорусские пограничники.

Представители пограничной стражи Польши, сообщают новостные порталы, "пытаются скрыть очевидные факты использования оружия и целенаправленно делают ложные заявления, публикуя информацию о звуках выстрелов, якобы доносящихся с белорусской стороны".

К сожалению, вынуждены признать белорусские пограничники, Варшава в последнее время все чаще искажает события, происходящие на границе, пытаясь безосновательно обвинять белорусскую сторону и, тем самым, "отвлечь внимание от незаконных действий польских силовиков в отношении беженцев. Об этом свидетельствует и недавнее фейковое видео военного ведомства Польши, которое было опровергнуто видеоматериалами Госпогранкомитета".

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