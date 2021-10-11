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11.10.2021 15:59
Рубрика: Экономика

Общественники заявили о сезонном подорожании лекарств в аптеках

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Лекарства подорожали более чем в 25% аптек. В основном цены выросли на противовирусные препараты, в среднем - на 5-10%. Об этом "Российской газете" рассказали в общественной организации "Общественная потребительская инициатива".

Фото: Николай Гагарин/РГ
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"На самом деле, объективных предпосылок для роста цен нет. Видимо, сказывается желание производителей и розничного бизнеса заработать на росте сезонной заболеваемости и новой волне пандемии", - пояснил председатель организации Олег Павлов.

Он подчеркнул, что спрос на противовирусные препараты в октябре увеличился на 15-20%, также россияне стали чаще покупать витамины и БАДы для укрепления иммунитета. Больше всего продажи этих препаратов выросли в Центральной России и регионах с суровым климатом.

При этом проблем с обеспеченностью населения лекарствами в стране нет, отмечает эксперт. Если нужное лекарство отсутствует в одной аптеке, то его всегда можно купить в соседней. По словам Павлова, недостаток препаратов ЖНВЛП наблюдается в 2,6% аптек (в августе было 2,7% аптек).

Дефицита одноразовых масок в аптеках тоже нет. Они доступны везде, купить их можно в любом количестве. Средняя стоимость начинается с 2-3 рублей за штуку и может варьироваться в зависимости от объемов покупки. В больших упаковках одноразовые маски дешевле.

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