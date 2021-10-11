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Рубрика: В мире

Постпред РФ при ЕС призвал Брюссель наладить диалог с Москвой по газу

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз стоит проявить политическую волю и наладить диалог с Москвой, чтобы в будущем избежать дефицита газа. Такое мнение в интервью газете Financial Times выразил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Фото: Константин Завражин
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По его словам, ЕС стоит относиться к России не как к противнику, а как к партнеру, тогда "все будет решаться проще". "Когда ЕС проявит достаточно политической воли, чтобы это сделать, то там знают, где нас найти", - отметил дипломат.

Постпред обратил внимание, что проблемы с газом были спровоцированы вовсе не Москвой, а самим Евросоюзом, который решил проводить рискованную энергетическую политику. Как подчеркнул Чижов, российская сторона не заинтересована в скачках цен на газ, так как это создает нестабильную обстановку на рынке углеводородов. Наличие долгосрочных контрактов стабилизировало ситуацию. Но в Брюсселе предпочли иной подход. Постановления ЕС вынуждают "Газпром" поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, цена на голубое топливо на котором резко возросла. И европейские энергетические компании теперь сокращают закупки, ожидая снижения цен.

Российский дипломат также отметил, что в Европе "недооценивают роль газа". Предпочтение отдается "зеленой" энергетике, однако, по словам Чижова, "ветряки и солнечные панели не будут играть определяющей роли, пока человечество не найдет способ хранить большие объемы электроэнергии".

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