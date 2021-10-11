Более 4,2 тыс. опор освещения установили на территориях учебных учреждений Москвы

Новые опоры освещения появились на территориях 551 объекта образования во всех округах столицы. Среди них 346 детских садов, 171 школа и 34 учреждения высшего, профессионального и дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Световые системы подбираются с учетом особенностей и назначения территорий. Так, на территориях детских садов установлены невысокие - 4,5 метра - торшеры, а школьные спортивные площадки освещаются восьмиметровыми прожекторами на складывающихся опорах, эксплуатация которых не требует участия спецтехники.

Все новые опоры оснащены современными энергоэффективными светильниками. Они в несколько раз долговечнее, отличаются теплым белым светом и потребляют в несколько раз меньше электрической энергии, что уменьшает общую нагрузку на электрические сети.

Всего до конца года в столице планируется установить более 25 тысяч опор освещения.

Кстати, сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с такими мегаполисами, как Токио, Лондон, Нью-Йорк и Париж. С 2011 года количество осветительных приборов в городе увеличилось в 1,6 раза.