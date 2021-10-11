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11.10.2021 09:37
Рубрика: Дороги

Более 450 выездов совершили дорожные спасатели с начала года в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В аварийно-спасательном формировании ГБУ "Автомобильные дороги" находятся 173 специалиста. Они выезжают на ДТП и оказывают первую помощь пострадавшим, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Москвы

Специалисты проходят обучение у московских спасателей.

В распоряжении дорожников восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП.

Дежурные посты находятся в шести административных округах - на МКАД и прилегающих транспортных магистралях недалеко от станций метро "Ховрино" (САО), "Щелковская" (ВАО), "Красногвардейская" (ЮАО), "Ясенево" (ЮЗАО), "Кунцевская" (ЗАО) и "Строгино" (СЗАО). Как отмечают специалисты, дежурство ведется круглосуточно.

Напомним, что аварийно-спасательное формирование ГБУ "Автомобильные дороги" было создано в 2015 году. За прошедшие годы подразделением совершено порядка 6500 экстренных выездов.