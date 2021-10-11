Дезинфектор, обвиняемый в отравлении арбузом, переведен под домашний арест

Работник службы дезинфекции Антон Котов, который обвиняется в смерти бабушки и внучки в результате отравления арбузом в Москве, переведен под домашний арест.

Апелляционная инстанция 11 октября изменила меру пресечения, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Как сообщала "Российская газета", в сентябре Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Котова под стражу на два месяца, до 10 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.