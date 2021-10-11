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11.10.2021 17:14
Рубрика: Культура

"Граф Орлов" возвращается на Большую Дмитровку

Текст: Илья Чекинев
Один из лучших российских мюзиклов вернется на сцену Театра оперетты 15 октября.
Фото: Пресс-служба мюзикла "Граф Орлов" Фото: Пресс-служба мюзикла "Граф Орлов"
Фото: Пресс-служба мюзикла "Граф Орлов"
Фото: www.gasteig.de
Валерий Гергиев и Даниил Трифонов открыли новый концертный зал в Мюнхене

Первый и единственный мюзикл-обладатель премии "Хрустальная Турандот", а также многих других театральных наград 4 года шел в Театре оперетты с неизменными аншлагами. И в том, что продюсеры и авторы решили возродить "Графа Орлова", нет ничего удивительного - новые аншлаги гарантированы.

В основу либретто, написанного Юлием Кимом, легли события времен Екатерины II. История бывшего фаворита императрицы графа Орлова и претендовавшей на российский престол княжны Таракановой подается как любовная драма на фоне дворцовых интриг. Отличный текст, запоминающаяся музыка, эффектная режиссура и уникальная декорация-трансформер - в итоге внимание зрителя приковано к сцене все три часа, которые идет спектакль.

Мюзикл "Граф Орлов" будет идти блоками в одном сезоне с "Монте-Кристо" и "Анной Карениной". Публику ждет встреча с артистами, чьи имена ей знакомы со дня премьеры в 2012 году: Екатериной Гусевой, Игорем Балалаевым, Александром Рагулиным, Теоной Дольниковой, Валерией Ланской, Аглаей Шиловской и другими. Первые показы возобновленной постановки - с 15 по 24 октября.

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