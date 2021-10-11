Мужу главреда портала "Рязань.Лайф" вынесли приговор за убийство супруги

В Рязани Железнодорожным районным судом осужден супруг главного редактора портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой за ее убийство. Ему назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Громкое преступление произошло15 января 2021 года. Тело 33-летней журналистки было обнаружено в ее квартире. В убийстве был заподозрен 37-летний муж погибшей. Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, супруг часто устраивал скандалы на почве ревности, в последнее время они жили раздельно и намеревались развестись. В тот день муж приехал к Жанне поговорить, детей отправил гулять во двор. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой он нанес множественные ножевые ранения жертве. После этого супруг спустился во двор, посадил детей в машину и уехал. Он был задержан на следующий день на территории Тверской области и заключен под стражу.

Мужчина признался в содеянном, помогал следствию. "В суде он признал вину и раскаялся, процесс был тяжелым для всех", - сообщил собеседник "РГ".

Решением суда муж Жанны Шепляковой признан виновным в "Убийстве" (часть 1 статьи 105 УК РФ). Также судом удовлетворен гражданский иск брата потерпевшей о взыскании с виновного миллиона рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.