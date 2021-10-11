Наталья Сергунина: Москва стала участником международного объединения по развитию инноваций

Московский инновационный кластер (МИК) присоединился к глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network. Она создана организацией The Competitiveness Institute - Asociacion Competitividad, которая объединяет профессионалов из технологических кластеров со всего мира. Под эгидой сообщества проходят конференции, деловые миссии и программы обмена опытом, семинары, мастер-классы. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, участие МИК в TCI Network позволит расширить международную кооперацию.

"Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторовна зарубежных рынках", - сказала она.

В рамках TCI действует две рабочие группы - по инновациям и оценке развития кластеров. Их цель - проведение по указанным тематическим направлениям проектных мастерских или специализированных встреч.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин добавил: "МИК ведет активную международную деятельность. В первую очередь она направлена на вывод технологических решений на рынки стран Азии, Европы и США. Одним из примеров может служить российско-китайский конкурс "МИК-Чжунгуаньцунь". В рамках заявочной кампании на конкурс поступило свыше 700 проектов, более 350 из которых - российские".

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.