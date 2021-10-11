Под Ярославлем арестовали 18-летнюю похитительницу ребенка

Ростовский районный суд Ярославской области заключил под стражу 18-летнюю девушку, обвиняемую в похищении трехлетнего ребенка.

- В отношении жительницы Костромской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 9 декабря 2021 года, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Инцидент произошел 9 октября в поселке Семибратово Ростовского района. По словам матери трехлетнего мальчика, ребенок пропал из квартиры вместе с девушкой, которую семья приютила на ночь. В тот же день малыша и девушку задержали в Ростове.

- В результате поисковых и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение девушки и ребенка было установлено. По предварительным данным, в отношении ребенка каких-либо противоправных действий совершено не было, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Мотивы похитительницы выясняются.