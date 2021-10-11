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11.10.2021 13:13
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет выставка "Химия-2021"

24-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2021" пройдет с 26 по 29 октября 2021 года.

В этом году на выставке свою продукцию и услуги представят более 200 экспонентов из 10 стран мира. Новинки компаний из регионов можно будет найти на коллективных стендах Калужской, Кировской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей и Ставропольского края. Компании из Германии и Беларуси будут представлены в рамках национальных экспозиций.

Экспозиция салона StartupChemZone включает в себя целый ряд инновационных решений. На выставке можно будет ознакомиться с инновационным подходом к производству перфторполиэфиров, результатами исследовательской работы по применению красителей в новых областях промышленности, с разработками микрогидродинамических систем терморегуляции, подачи и дозирования, а также многими другими новинками салона.

Выставку будет сопровождать насыщенная тематическая деловая программа. В этом году она продлится четыре дня.

В дни работы выставки традиционно пройдет IX Московский международный химический форум, в рамках которого будут подниматься вопросы конкурентоспособности и развития российской химической промышленности в современных экономических реалиях; регулирования химической продукции в Российской Федерации; импортозамещение и развитие малотоннажной химии. Также состоятся X Научно-практическая конференция "Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования", сессия "Химия для аграриев" и многое другое. Развернутое описание деловой программы можно посмотреть на сайте.

Пройдите онлайн-регистрацию на сайте и получите ваш электронный билет.

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