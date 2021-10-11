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11.10.2021 17:55
Рубрика: Происшествия

В Туле участок земли стоимостью 1,9 млн рублей продали покойнику

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле зарегистрировали сделку купли-продажи на человека, умершего 15 лет назад. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", сообщили в прокуратуре Тульской области.

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Странности выявила прокуратура Советского района Тулы при проверке исполнения земельного законодательства. Земельный участок в селе Архангельское, входящем в Большую Тулу, оказался проданным гражданину, умершему в 2006 году. Этот участок в 2014 году был поставлен на кадастровый учет решением управления Росреестра по Тульской области на основании документов, подписанных покойником.

- В результате неправомерных действий неустановленных лиц незаконно отчуждено государственное имущество стоимостью более 1,9 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре.

Кто совершил эту сделку, теперь предстоит выяснить следователям. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который заподозрил крупное мошенничество и возбудил уголовное дело. Прокуратура оставила за собой контроль за ходом и результатами расследования.

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