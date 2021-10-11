Новости

В Ростове для туристов запустили кулинарное шоу "Еда и мир" 06:01
Глава минфина США предупредила о финансовом кризисе 05:40
Вильфанд: В центре Европейской России можно загорать при +14 градусах 05:40
Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом столе космодрома Восточный 05:29
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19 04:45
Вильфанд предупредил о дожде и похолодании в Москве 04:20
Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19 04:16
Медведев: Союзничество США и Украины непрочно и разлетится в прах 03:23
Юристы напомнили о праве на компенсацию при ошибочном списании денег приставами 03:23
Врач Ирина Ярцева назвала способ нормализовать режим сна 03:06
МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо 02:26
В Гидрометцентре сообщили о резком потеплении на Урале и в Черноземье 01:45
Минюст Грузии сообщил об удовлетворительном состоянии здоровья Саакашвили 00:52
Сирийский военный погиб при снайперском обстреле в провинции Идлиб 00:30
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Словения - Россия 00:05
Франция обыграла Испанию в финале Лиги наций 00:03
Врач рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили 10.10.2021
Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса 10.10.2021
СК возбудил дело после гибели москвички под электробусом 10.10.2021
Гибель москвички под электробусом попала на видео 10.10.2021
Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 10.10.2021
Ученые обнаружили, что Земля стала более темной 10.10.2021
Артиллерию оснащают новыми самоходками и комплексами разведки "Зоопарк-1М" 10.10.2021
В Югре решили запретить мероприятия с участием более 50 человек 10.10.2021
В Москве пассажир толкнул женщину под едущий электробус 10.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 05:40
Рубрика: Общество

Вильфанд: В центре Европейской России можно загорать при +14 градусах

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Период теплой и сухой погоды в центре европейской части России заканчивается. Десять дней жители нескольких регионов могли наслаждаться бабьим летом. Но скоро синоптическая ситуация изменится, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето

"Изменения связаны с тем, что область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон, который десять дней определял погоду в центре Европейской России", - объяснил метеоролог. И добавил, что 11 октября в Москве и области сохранится солнечная погода, воздух прогреется до 12-14 градусов. Ветер при этом слабый. "Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар - комфортно и безопасно", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Но антициклон, а вместе с ним теплый воздух медленно смещаются на восток. Облаков на небе станет больше, в среду начнутся дожди, похолодает до 7-11 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ ЦФО

Главное сегодня

Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения
В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"