Вильфанд: В центре Европейской России можно загорать при +14 градусах

Период теплой и сухой погоды в центре европейской части России заканчивается. Десять дней жители нескольких регионов могли наслаждаться бабьим летом. Но скоро синоптическая ситуация изменится, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Изменения связаны с тем, что область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон, который десять дней определял погоду в центре Европейской России", - объяснил метеоролог. И добавил, что 11 октября в Москве и области сохранится солнечная погода, воздух прогреется до 12-14 градусов. Ветер при этом слабый. "Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар - комфортно и безопасно", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Но антициклон, а вместе с ним теплый воздух медленно смещаются на восток. Облаков на небе станет больше, в среду начнутся дожди, похолодает до 7-11 градусов.