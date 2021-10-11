Сотрудника амурской колонии обвинили в передаче сим-карт осужденным

В Амурской области бывшего сотрудника колонии строгого режима обвиняют в передаче более двух десятков сим-карт осужденным. В скором времени он предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий, информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

"В результате незаконных действий обвиняемого ряд осужденных незаконно пользовались сотовой связью", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что преступление раскрыл отдел собственной безопасности УФСИН России по Амурской области. Прокурор Благовещенского района утвердил обвинительное заключение, и в скором времени дело направят в суд для рассмотрения по существу.