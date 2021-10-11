В Хабаровском крае загорелся угольный терминал

Пожар произошел на территории угольного терминала предприятия "Дальтрансуголь" в поселке Токи Ванинского района, сообщает пресс-служба хабаровского главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник около полудня. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что горит транспортерная лента. В момент ЧП погрузка угля не велась, и лента была чистой, отметили в пресс-службе.

Сейчас пожар локализован, пострадавших нет. Специалисты Госпожнадзора устанавливают причину возгорания. На тушении были задействованы 25 человек и девять пожарных машин.