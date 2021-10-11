Рассказ строителя из Перми получил главный приз премии им. Катаева

Первым победителем литературной премии имени Валентина Катаева, создателя и первого главного редактора журнала "Юность", стал молодой автор из Перми Павел Селуков. Победу ему принес рассказ об охраннике "Эмигрант из Бедноленда".

Этот конкурс - идея нынешнего главного редактора журнала "Юность", писателя Сергея Шаргунова, который решил таким образом не только почтить память замечательного литератора и настоящего мастера слова Валентина Катаева, но и поддержать авторов малой прозы. В жюри конкурса вошли писатели Татьяна Толстая, Алексей Варламов, Михаил Тарковский, Василий Авченко, Анна Матвеева, критики Татьяна Соловьева и Михаил Визель, актриса Любовь Толкалина. Призовой фонд конкурса на лучший рассказ составил 300 тысяч рублей.

"Для меня важно, что в шорт-листе премии оказались такие разные авторы, как знаменитые, так и пришедшие, по сути, в качестве дебютантов. Здесь и Денис Драгунский, и Павел Крусанов, и Захар Прилепин, и Павел Селуков, и Роман Сенчин. И здесь же - авторы не очень известные, дебютировавшие в "Юности", или только начинающие свой путь", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС ответственный секретарь премии Вячеслав Коновалов.

Он пояснил, что ведущие издательства и литературные журналы номинировали на конкурс своих любимчиков, лучшие рассказы, которые они посчитали важным поддержать.

Победителем первого сезона премии имени Валентина Катаева стал 35-летний Павел Селуков. Сейчас он работает на стройке формовщиком, а в свободное время пробует писать. На сегодняшний день он опубликовал три своих рассказа.

Поощрительный диплом получила автор из Москвы Анастасия Фрыгина за рассказ "Мария" "про тайгу и про медведя. Члены жюри оценили отлично переданное ощущение страха.

Член Большого жюри премии, писатель Татьяна Толстая не скрывает, что главным критерием была "свежесть" рассказов. Хотя и признает, что он довольно субъективный, непроизносимый и даже нефиксируемый. "Ощущение, чувство, которое можно как-то описать, оно "летучее", состоит из того, что рассказ, условно говоря, должен быть нескучный, от него есть ощущение свежести… Она проявляется не только на уровне предложения, она проявляется на уровне слов и их сцепления", - объясняет Толстая.

По ее словам, в этот момент читатель перестает видеть слова, перед ним возникают образы.

Образ оказался важен и для главной статуэтки премии. И по невероятному стечению обстоятельств автором приза стал родственник Валентина Катаева.

"Не так просто было найти инженера, который бы изготовил это. И когда мы нашли наконец этого человека, и я приехал ознакомиться с первыми чертежами и набросками, на тот момент только знал, что его зовут Петр. Стали предоставляться, он сказал: "Запишите мой телефон, меня зовут Петр Катаев". Он оказался правнуком Евгения Петрова, родного брата Валентина Катаева", - рассказал Сергей Шаргунов.

Главред "Юности" заверил, что премия станет ежегодной. Более того обещают увеличить премиальный фонд, чтобы привлечь больше внимания к жанру рассказа. Он, однозначно, этого заслуживает.