Жителей Прикамья осудили за поджог экскаватора стоимостью 5,5 млн

В Пермском крае суд признал четырех местных жителей виновными в умышленном уничтожении имущества.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что 52-летний мужчина конфликтовал с руководством предприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог. Он задумал поджечь из мести дорогостоящую строительную технику. Для этого он с помощью подельника отыскал двоих исполнителей преступления.

В ночное время мужчины прибыли на стоянку, облили кабину экскаватора легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Ущерб от действий злоумышленников составил более 577 000 рублей.

Суд признал всех четверых виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде исправительных работ. Организатору преступления - на срок девять месяцев с удержанием 15 процентов заработка в доход государства, остальным трем участникам - на срок восемь месяцев с удержанием 10 процентов заработной платы.