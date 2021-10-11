На Алтае возбудили дело об истязаниях сирот в семье опекунов

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело об истязаниях четырех сирот в одном из сел Крутихинского района. Из-за побоев и тяжелой работы подростки сбежали из опекунской семьи.

- Уголовное дело было возбуждено по факту истязаний несовершеннолетних, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Подозреваемые по этому делу будут установлены позже, когда будут опрошены потерпевшие и все свидетели. Пока следователям удалось выяснить, что мальчики - два брата 2007 и 2010 года рождения и еще два брата 2008 и 2010 года рождения с 2019 года находились на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино Крутихинского района. Их систематически избивали члены опекунской семьи. В результате они не выдержали и в октябре 2021 года сбежали от опекунов. Сейчас ребята находятся в Романовском районе в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Следователям предстоит выяснить, кто именно из членов семьи избивал сирот. У женщины-опекуна помимо четырех приемных есть трое собственных детей, в том числе уже совершеннолетний сын. Кроме того, в ходе расследования будет дана оценка действий органов опеки и попечительства, которые должны следить за условиями проживания несовершеннолетних в замещающей семье.

Напомним, что правоохранительные органы инициировали проверки семьи опекунов в Крутихинском районе после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что четырех мальчиков-подростков в этой семье содержат как рабов: бьют, нагружают тяжелой работой и плохо кормят. Как стало известно корреспонденту "РГ", дети были доведены такого состояния, что решили идти пешком в ближайший город Камень-на-Оби. Их подобрали по дороге и доставили в полицию, а потом и в центр помощи несовершеннолетним.