На Алтае проверят данные о рабстве сирот в семье опекунов

В Алтайском крае прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ и социальных сетях об издевательствах на четырьмя мальчиками в опекунской семье. По словам очевидцев, детей содержали, словно рабов: били, заставляли работать и плохо кормили, сообщили в ведомстве.

- Прокуратура Крутихинского района сейчас изучает все обстоятельства жизни четырех опекаемых детей в опекунской семье, - рассказала корреспонденту "РГ" помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. - Начиная с того, как они оказались в этой семье, как к ним относились, был ли им обеспечен должный уход и внимание. Также мы дадим оценку действиям органов опеки и попечительства, которые должны следить за проживанием несовершеннолетних в замещающей семье.

Прокуратура контролирует ход проверки, которую по этому же случаю проводят следственные органы. Если факты ненадлежащего содержания детей в опекунской семье и применения к ним насилия подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело, в котором обвиняемыми могут стать не только опекуны, но и представители органов опеки.

Жители села, где проживает опекунская семья, в соцсетях пишут, что мальчиков-сирот заставляли работать с утра до ночи на огороде, пасти скотину, убирать за животными. Ребят били и очень скудно кормили. Несмотря на то, что соседи не раз сообщали о бедственном положении детей в школу, никаких мер не принималось, пока их история не получила огласку в СМИ.