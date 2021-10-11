В кемеровском поселке Боровой завершается ремонт улиц

По дорожному нацпроекту ремонт полотна центральных улиц кемеровского поселка Боровой в высокой степени готовности.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 9 объектах выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, отремонтированы заездные карманы и остановочные площадки, выполнены работы по отсыпке обочин.

Также завершен ремонт тротуаров на улицах Благовещенская и Невельская. Заканчиваются работы на улицах Городецкая, 2-я Юбилейная, 2-я Парниковская и переулке Юбилейный.

На улицах Невельская и Благовещенская продолжаются работы по устройству съездов к жилым домам. На улицах Узкоколейная и Городецкая специалисты занимаются устройством бетонного лотка для отвода воды.

В этом году благодаря дорожному нацпроекту в поселке Боровой стали комфортными и безопасными дороги, ведущие к социально значимым объектам. Так, на магистральной улице Городецкая, по которой проходят два автобусных маршрута, находятся школа №51 и Дом культуры, рядом располагаются центр по работе с населением и детская поликлиника.

Всего в этом году по нацпроекту в Боровом в нормативное состояние будет приведено почти 5,5 км, в целом в Кемерове - 24,7 км дорог общего пользования.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa