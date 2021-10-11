Видео: В Омске из самолета высадили пьяного мужчину в домашнем халате

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Омска и сняли с рейса жителя Москвы из-за того, что тот находился в состоянии опьянения, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Стражи порядка выяснили, что перед вылетом 28-летний пассажир, находясь в стерильной зоне аэровокзала, приобрел спиртное. И в изрядном подпитии отправился на посадку в самолет. При этом молодой человек был одет в белый домашний халат.

Врачи диагностировали, что мужчина находился в состоянии опьянения средней степени. После заявления командира воздушного судна полицейские вывели пассажира из самолета и составили на него административный протокол по статье 20.21 о появлении в транспортном средстве в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.