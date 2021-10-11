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11.10.2021,  
09:10
Текст:  Антон Валагин

Два испытательных пуска МБР "Сармат" запланированы до конца года

Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

До конца года планируется выполнить два испытательных пуска новой тяжелой баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Первый из них должен состояться с космодрома Плесецк в ноябре.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- В 2022 году летные тесты продолжатся, затем будут проведены государственные испытания с тем, чтобы до конца года первый полк с новыми ракетами заступил на боевое дежурство, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением информации о графике испытаний агентство не располагает.

МБР "Сармат" сменит в РВСН советскую тяжелую ракету РС-36М "Воевода". Главное отличие РС-28 от предшественниц в большем запасе мощности, позволяющем достигать цели по произвольной траектории, обходя зоны действия противоракетной обороны противника. "Летает через оба полюса", - говорят военные. Точные характеристики "Сармата" засекречены, по данным из открытых источников ракета способна доставить в любую точку планеты разделяющуюся головную часть весом до 10 тонн. Одним из вариантов оснащения МБР станет управляемый боевой блок "Авангард".

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