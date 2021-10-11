Петербуженка передумала судиться со Шнуровым из-за мата в песне

Жительница Петербурга отозвала исковое заявление к Сергею Шнурову из Смольнинского районного суда. Производство по делу прекращено, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Исковое заявление неравнодушная горожанка подала в начале июня. Петербурженка внимательно прослушала песню "В Питере - пить" группы "Ленинград" и обнаружила там два матерных выражения, а одно из них повторялось в композиции четыре раза.

Истица решила, что автор песни просто создал некачественный контент, не соответствующий нормам русского языка, а платформа "ВКонтакте", где песня была прослушана, допустила присутствие такой музыки на своей площадке. Иск был подан в рамках законодательства о защите прав потребителей.

Сам Шнуров на иск - по крайней мере, публично - не реагировал. До рассмотрения по существу дело так и не дошло.