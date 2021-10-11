В Мурманске задержан поджигатель здания областного правительства

В Мурманске 10 октября задержан 18-летний молодой человек, который подозревается в поджоге дверей здания правительства Мурманской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, "разыскиваемый совершил указанные преступные деяния с использованием самодельного зажигательного устройства по личным мотивам". Момент поджога был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Как выяснилось, подозреваемый является безработным. Возбуждено уголовное дело по статьям №№30 и 167 Уголовного кодекса РФ (попытка умышленного повреждения чужого имущества путем поджога, совершенная из хулиганских побуждений). Расследование продолжается.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября во входные двери здания областного правительства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Здание практически не пострадало, однако деревянная облицовка дверей была закопчена. Охранник, находившийся в момент поджога на посту в фойе, при тушении огня получил ожоги рук.