В Петербурге вернут оплату за парковку в центре

В Петербурге с 12 октября парковка в историческом центре снова станет платной, об этом сообщил комитет по транспорту Северной столицы.

Напомним, в минувшую пятницу из-за отзыва лицензии регулятором у "Орбанка", обслуживающего петербургское парковочное пространство, автолюбители лишились возможности платить за стоянку автомобилей в центре города. В связи с этим в городе были временно отменены штрафы за неоплату парковки.

Сейчас комтранс сообщил, что проблема решена. Функция оплаты парковки через паркоматы и сайт парковочного пространства заработает в 8.00, СМС-сервис пока останется недоступным.

Также парковку можно оплатить через несколько мобильных банковских приложений.