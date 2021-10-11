Астраханская область расселит жильцов свыше 850 ветхих домов

Соглашение об ускоренной реализации программы переселения было заключено год назад между правительством области и фондом содействия реформированию ЖКХ. На конец сентября расселено 674 человека, до конца года новоселье справят еще 653 астраханца за счет сдачи 192-квартирного жилого дома в Астрахани и долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Приволжском районе.
Как сообщает пресс-служба губернатора, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года. В Астраханской области это 173 аварийных дома, общей площадью 38,3 тыс. квадратных метров, в которых проживают 2754 человек.
В то же время, на недавнем всероссийском совещании по экономическим вопросам было заявлено, что в стране необходимо запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. На ее реализацию в 2022 году поручено выделить из федерального бюджета субъектам РФ, в которых есть такая проблема, в общей сложности 45 миллиардов рублей.
В Астраханской области к началу 2021 года признаны аварийными более 684 многоквартирных дома, поэтому предложение о продлении и федеральном софинансировании программы, для региона имеет огромное значение.
Долгие годы проблеме аварийного жилья в Астраханской области не уделялось должного внимания. С 2019 года по инициативе главы региона Игоря Бабушкина и при активном участии фонда содействия реформированию ЖКХ и генпрокуратуры РФ дело сдвинулось с мертвой точки. Только в Астрахани за 2019-2020 годах расселили 7,95 тысяч кв. метров аварийного жилья.
По данным Астраханьстата, за восемь месяцев 2021 года, в регионе построено 3,1 тыс. новых квартир общей площадью 351,8 тыс. квадратных метров, что в 1,7 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года. По темпам строительства жилья Астраханская область вошла в пятерку лучших регионов России, включая Москву и Ленинградскую область.