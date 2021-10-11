Астраханская область расселит жильцов свыше 850 ветхих домов

К концу 2022 года Астраханская область планирует завершить программу переселения граждан из ветхого жилья. Вопрос находится на личном контроле губернатора Игоря Бабушкина.

Соглашение об ускоренной реализации программы переселения было заключено год назад между правительством области и фондом содействия реформированию ЖКХ. На конец сентября расселено 674 человека, до конца года новоселье справят еще 653 астраханца за счет сдачи 192-квартирного жилого дома в Астрахани и долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Приволжском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года. В Астраханской области это 173 аварийных дома, общей площадью 38,3 тыс. квадратных метров, в которых проживают 2754 человек.

В то же время, на недавнем всероссийском совещании по экономическим вопросам было заявлено, что в стране необходимо запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. На ее реализацию в 2022 году поручено выделить из федерального бюджета субъектам РФ, в которых есть такая проблема, в общей сложности 45 миллиардов рублей.

В Астраханской области к началу 2021 года признаны аварийными более 684 многоквартирных дома, поэтому предложение о продлении и федеральном софинансировании программы, для региона имеет огромное значение.

Долгие годы проблеме аварийного жилья в Астраханской области не уделялось должного внимания. С 2019 года по инициативе главы региона Игоря Бабушкина и при активном участии фонда содействия реформированию ЖКХ и генпрокуратуры РФ дело сдвинулось с мертвой точки. Только в Астрахани за 2019-2020 годах расселили 7,95 тысяч кв. метров аварийного жилья.

По данным Астраханьстата, за восемь месяцев 2021 года, в регионе построено 3,1 тыс. новых квартир общей площадью 351,8 тыс. квадратных метров, что в 1,7 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года. По темпам строительства жилья Астраханская область вошла в пятерку лучших регионов России, включая Москву и Ленинградскую область.