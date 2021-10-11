Главу волгоградской станицы осудили за гибель ребенка в фонтане

Даниловский районный суд Волгоградской области признал главу Березовского сельского поселения виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант уголовного дела принял фонтан в станичном парке без надлежащей проверки качества работы. При этом жители с мая 2020 года сообщали чиновнику, что элементы конструкции пропускают электрический ток. Однако глава поселения мер по исправлению ситуации не предпринимал.

В результате вечером 5 июля прошлого года девятилетняя девочка, пытаясь достать улетевшую панаму, забралась в чашу фонтана. Ее убило током. Восьмилетняя подружка попыталась помочь, но тоже получила электрический удар. Эта девочка осталась жива.

Короткое замыкание произошло из-за неисправности погружного дренажного насоса для откачки сточных вод, категорически не предназначенного для использования в фонтане.

Свою вину глава станицы Березовской не признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права занимать управленческие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

Как уточнили в пресс-службе областного управления СК, опасный объект функционировал два года. И все это время электропроводка не была оснащена механической защитой, отсутствовало устройство автоматического отключения питания.