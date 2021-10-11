Сергей Нарышкин посетил выставку о Штирлице

Юлиан Семенов и его герой - часть истории России, заявил председатель Российского исторического общества, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время экскурсии по выставке в Севастополе, которая посвящена юбилею писателя, создавшего серию романов о разведчиках.

"Семенов много времени проводил здесь в Крыму. И здесь, на берегу Черного моря, вдали от суеты, он работал и над своим главным литературным творением - циклом романов о советском разведчике полковнике Исаеве, - сказал Нарышкин, осматривая экспозицию. - Конечно, сегодня и автор, и его любимый литературный герой стали частью истории и нашей страны, и частью истории Крыма и Севастополя."

Выставка к 90-летию Семенова под названием "Штирлиц - образ собирательный..." действует в культурно-выставочном центре Музея героической обороны Севастополя. В отдельном зале на стендах представлена биография самого известного персонажа Семенова - разведчика Максима Исаева, работавшего в Германии в 1930-1940-х годах под именем Макс Отто фон Штирлиц. Самыми известными книгами, по которым также были сняты фильмы, стали "Майор Вихрь" и "Семнадцать мгновений весны". Через эти материалы раскрывается Семенов и его герой, а также биография Семенова, часто работавшего на даче в поселке Олива между Ялтой и Севастополем.

"В витрине представлены личные вещи, личные документы Юлиана Семеновича. Например, программка на драму "Провокация", которую по произведению Семенова поставили в севастопольском театре в 1985 году. Или грамота от КГБ "За создание ярких высоко идейных произведений культуры". Есть черновики романов, например, страницы черновиков "Семнадцати мгновений весны"; спецсообщения, копии которых предоставлены СВР", - рассказал агентству ТАСС исполнительный директор Культурного фонда Юлиана Семенова Алексей Репин.

Справка "РГ"

Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР Юлиан Семенов родился в 1931 году Москве, учился в Московском институте востоковедения (МИВ). После его окончания был старшим лаборантом на историческом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, преподавал язык пушту, работал переводчиком в Кабуле.