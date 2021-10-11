В Крыму открыли памятник легендарному разведчику Дмитрию Быстролетову

В Симферополе открыли памятник легендарному советскому разведчику Дмитрию Быстролетову, который родился в Крыму. В церемонии приняли участие председатель Российского исторического общества, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, глава Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Андрей" - такой оперативный псевдоним был у Дмитрия Быстролетова - человек удивительной судьбы и многочисленных талантов. Он имел несколько специальностей - юрист, врач, художник. Владел двадцатью иностранными языками.

Когда резидентура ОГПУ привлекла его к сотрудничеству, он был в эмиграции и учился в Пражском университете. В 1924 году его оформили на должность экономиста советского посольства в Праге. Как позднее вспоминал сам разведчик, в апреле 1925 года в Москве состоялся первый съезд Пролетарского студенчества, участником которого он был. В Праге его предупредили, что с ним будет говорить "очень важное лицо". Им оказался руководитель внешней разведки Артузов, который предложил молодому экономисту работать в нелегальной разведке. Быстролетов ответил согласием.

В 1930 году он направляется на нелегальную работу в Германию и подключается к изучению сотрудника Форин-Офиса "Арно", который занимался разработкой шифров. В течение трех лет работы от англичанина были получены английские шифры и коды, еженедельные сборники шифртелеграмм внешнеполитического ведомства Великобритании, другие секретные документы. Эта работа молодого разведчика получила высокую оценку руководства и боевое оружие с надписью "За беспощадную борьбу с контрреволюцией от Коллегии ОГПУ".

Об обстановке, в которой работал разведчик, свидетельствует письмо резидента в Центр от 6 июля 1933 года : "Не исключено, что "Андрей" (псевдоним Быстролетова) может быть ликвидирован противником, тем не менее, директивы о его немедленном отъезде я не дал. Уехать сейчас - это значит потерять источника, а при его значимости это равно ослаблению нашей обороны и усилению работы противника".

В ответ Центр писал резиденту 4 августа того же года: "Просьба передать "Андрею", что мы здесь вполне осознаем самоотверженность, дисциплинированность, находчивость и мужество, проявленные им в исключительно тяжелых и опасных условиях..."

За время работы с другим агентом в период с 1930 по 1936 года Быстролетов получил германские шифры и установил оперативный контакт с сотрудником второго бюро (военной разведкой) Генштаба Франции. От последнего были получены австрийские, а впоследствии - итальянские и турецкие шифрматериалы, а также секретные документы гитлеровской Германии.

В страшный для страны 1937 год разведчик возвращается в СССР. Командировка его закончена, но испытания продолжаются. И в 1938 году по ложному доносу "Андрей" был арестован бериевскими палачами по обвинению в шпионской деятельности. 16 лет он провел в заключении в различных лагерях.

После освобождения и реабилитации в 1954 году работал во Всесоюзном НИИ медицинской и медико-технической информации министерства здравоохранения СССР в качестве научного консультанта. Автор трилогии "Пир бессмертных", а также еще восьми книг.