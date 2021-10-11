На Ямале завели дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе

Следственный комитет ЯНАО расследует в рамках уголовного дела случай в специальной коррекционной школе, сотрудники которой, возможно, причинили травмы ребенку-инвалиду.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в правоохранительные органы обратилась жительница Нового Уренгоя. Она рассказала, что учреждении жестоко обращаются с ее дочкой, которая имеет проблемы со здоровьем.

Возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Следователи проверят изложенные родительницей факты, а также дадут оценку действиям работников образовательной организации.