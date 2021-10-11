Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 09.07.2021 № П/0303 "Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами федерального государственного земельного контроля (надзора)"

Зарегистрирован 07.10.2021 № 65333

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.10.2021 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 7 "Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами государственного земельного надзора" (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2018 г., регистрационный № 50730).