Постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области от 8 октября 2021 года № 7-П "О внесении изменений в Постановление Главного Государственного санитарного врача по Самарской области от 15.07.2021 г. № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Самарской области"

Я, Главный государственный санитарный врач по Самарской области Архипова С.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COV1D-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Самарской области расценивается как неблагополучная.

С начала эпидемического сезона 2021-2022 (с 01.09.2021 г. и по настоящее время) зарегистрировано 17 511 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 550,74 на 100 тысяч населения (это в 4,7 раза выше аналогичного периода 2020 г. - 3716 случаев, 116,87 на 100 тысяч населения).

Суточный темп прироста заболеваемости на 07.10.2021 г. составляет 0,59% при средненедельном - 0,58%, что выше, чем по Российской Федерации, где темп прироста составил 0,34% (т.е. в 1,7 раза).

За 39 неделю 2021 г. зарегистрировано 4 258 случаев (показатель - 133,9 на 100 тысяч населения), что на 9,8% выше в сравнении с прошлой неделей (на 38 неделе 2021 г. - 3 877 случаев, показатель - 121,94 на 100 тысяч населения).

Отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах: до 1 года в 2 раза (с 47,4 до 94,8 на 100 тысяч населения), 1-6 лет на 9,6% (с 59,34 до 65,05 на 100 тысяч населения), в группе с 7 до 14 лет на 38,8 % (с 102,8 до 142,65 на 100 тысяч населения), с 15 до 17 лет на 49% (с 146,37 до 218,14 на 100 тысяч населения), с 18 до 29 лет на 1,9% (с 132,15 до 134,7 на 100 тысяч населения), 30-49 лет на 6% (с 134,05 до 142,13 на 100 тысяч населения), 50-64 года на 4% (с 123,01 до 127,97 на 100 тысяч населения), старше 65 лет на 9% (с 127,29 до 138,96 на 100 тысяч населения).

Наибольшие показатели заболеваемости на 39 неделе зарегистрированы:

в возрастных группах: 15-17 лет (218,14 на 100 тысяч населения), 7- 14 лет (142,65 на 100 тысяч населения), 30-49 лет (142,13 на 100 тысяч населения), 18-29 лет (134,7 на 100 тысяч населения);

в профессиональных группах: работники сферы услуг (парикмахерские, ателье и др.) (541,5 на 100 тысяч населения), сотрудников офисов, банков, и пр. (445,6 на 100 тысяч населения), сотрудников ЧОП (346,6 на 100 тысяч населения).

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: на долю работающих приходится 27,8% (что выше на 4,8%, чем на предыдущей неделе), неработающих -26,5% (выше на 0,1%), пенсионеров - 24,7% (ниже на 0,2%), дошкольников - 1,4%, учащихся школ - 11,8%, учащихся СПО - 1,8%, студентов - 3,8%, неорганизованных детей - 2,2%.

Наибольший рост заболеваемости, в сравнении с 38 неделей, отмечается среди студентов в 4 раза (с 41,3 до 170,4 на 100 тысяч населения), среди школьников на 46% (111,3 до 162,9 на 100 тысяч населения).

Чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 85,4%.

По состоянию на 07.10.2021г. по данным лечебно-профилактических учреждений против новой коронавирусной инфекции привито суммарно (1 и 2-х кратно) - 1 103 803 человека (43,1% от взрослого населения, 34,7% от общего населения), в том числе среди лиц в возрастной группе 18-35 лет привито суммарно (1 и 2-х кратно) - 262 576 человек (36,5% от численности группы - 719 588), в группе 36-59 лет - 486 093 человек (44,92% от численности группы - 1 082 067), старше 60 лет - 355 134 человек (46,6% от численности группы - 762 045).

Законченную вакцинацию имеют 1 029 154 человек или 71,7% от плана, 40,1% от взрослого населения и 32,4% от общего населения.

Среди лиц старше 60 лет законченную вакцинацию имеют 329 408 человек, что составляет 43,2% от численности данной группы и 32,0% от общего числа привитых двукратно.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Самарской области продолжает ухудшаться. С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Самарской области, руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.66, раздела II СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 г. № 32115) постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Главного Государственного санитарного врача по Самарской области от 15.07.2021 г. № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Самарской области" (далее - Постановление) следующего содержания.

1.1. Изложить п.п. 1.1 в следующей редакции:

"1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей:

- работников образовательных учреждений;

- работников медицинских организаций;

- работников социальной сферы;

- работников сферы ЖКХ;

- работников сферы энергетики;

- работников в сфере обслуживания (торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных сооружений, фитнес-центров, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, гостиничные услуги, бытовые услуги, в том числе прачечные, парикмахерские, химчистки и иные подобные услуги);";

1.2. Изложить п.п. 1.2 в следующей редакции:

"1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления Самарской области и подведомственных им организаций.";

1.3. Пункт 3 дополнить п.п. 3.11 следующего содержания:

"3.1". в срок до 01.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, с максимальным охватом, но не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;";

1.4. Изложить п.п. 5.1 в следующей редакции:

"5.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований п. 1 настоящего Постановления в срок до 15.10.2021 г.;";

1.5. Изложить п.п. 5.2 в следующей редакции:

"5.2. разработать и представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области план вакцинации против новой коронавирусной инфекции в разрезе контингентов и муниципальных образований в срок до 15.10.2021 г.;";

1.6. Изложить п.п. 5.3 в следующей редакции:

"5.3. обеспечить иммунизацию контингентов, указанных в п. 1 в соответствии с требованиями законодательства и их учет, с еженедельным (по понедельникам до 11 часов) представлением информации об иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе каждого муниципального образования, а в г.о. Самара - в разрезе медицинских организаций, в установленном порядке;";

1.7. Дополнить п. 5 п.п. 5.5 следующего содержания:

"5.5. принять дополнительные меры по организации и проведению активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.";

1.8. Дополнить п. 7 п.п. 7.3 следующего содержания:

7.3 обеспечить сбор сведений, формирование отчетов о выполненных прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе каждого муниципального образования, и их представление в установленном порядке.".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Главный государственный санитарный врач по Самарской области С.В.Архипова







