Сирийский военный погиб при снайперском обстреле в провинции Идлиб

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Индлиб. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе города Хазарин, погиб военнослужащий армии Сирии, передает ТАСС.

Кулить добавил, что ранение получил мирный житель, который попал под минометный удар в районе населенного пункта Сафсафа. Эта атака также была направлена против правительственных сил.