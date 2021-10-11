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Рубрика: В мире

Сирийский военный погиб при снайперском обстреле в провинции Идлиб

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Индлиб. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

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По его словам, в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе города Хазарин, погиб военнослужащий армии Сирии, передает ТАСС.

Кулить добавил, что ранение получил мирный житель, который попал под минометный удар в районе населенного пункта Сафсафа. Эта атака также была направлена против правительственных сил.

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