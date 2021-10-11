СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве

Советский, российский певец и актер Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве с коронавирусом.

По информации Mash, 72-летний артист пожаловался на слабость, кашель и высокую температуру. Как сообщает источник, несколько дней Валерий Яковлевич принимал таблетки самостоятельно - до момента, как ПЦР показал положительный результат.

В настоящее время врачи, по информации ресурса, оценивают состояние певца как среднетяжелое.

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в Коми АССР. Первую пластику выпустил в 1980-м. Лауреат десятков премий.