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СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве

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    11.10.2021, 14:20
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец и актер Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве с коронавирусом.

Фото: kinopoisk.ru
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По информации Mash, 72-летний артист пожаловался на слабость, кашель и высокую температуру. Как сообщает источник, несколько дней Валерий Яковлевич принимал таблетки самостоятельно - до момента, как ПЦР показал положительный результат.

В настоящее время врачи, по информации ресурса, оценивают состояние певца как среднетяжелое.

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в Коми АССР. Первую пластику выпустил в 1980-м. Лауреат десятков премий.

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