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11.10.2021,  
13:25
Текст:  Алексей Моисеев

Т-90СА получат немецкую систему управления тактическим звеном в Алжире

В Алжире Т-90СА получат систему управления тактическим звеном TacNet от немецкого концерна Rheinmetall. Об этом рассказал на своей странице в Twitter блогер KAD-GHANI.

В настоящее время армия этого государства имеет второй после Индии парк боевых машин данной модели, насчитывающий, по оценкам различных справочных изданий, более шести сотен единиц.

Эти современные танки с хорошей бронезащитой и высокой огневой мощью отлично зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в пустыне в условиях экстремальной жары и сильной запыленности.

Применение на них такой системы, являющейся, по сути, боевым аналогом интернета, значительно повысит возможности сухопутных войск - подразделения и отдельные экипажи смогут оперативно получать информацию на поле боя, что будет способствовать успешному выполнению поставленных командованием задач. Улучшится взаимодействие танкистов с механизированной пехотой, артиллерией, в том числе реактивной, с боевыми вертолетами армейской авиации, разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами различных типов.

В случае успешной реализации программы армия Алжира прочно закрепит за собой статус самой передовой на африканском континенте.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Оборонное ведомство этого государства давно имеет тесные контакты с ведущими производителями вооружений в мире. Например, в стране организована сборка германских трехосных бронетранспортеров Fuchs 2. Ожидается поступление в войска более тысячи штук.

В прошлом году также сообщалось о возможном выпуске 500 более современных четырехосных Boxer. Известно, что такие БТР длительное время проходили здесь испытания.

Автомобильный парк практически полностью состоит из Mercedes-Benz, на которые устанавливается различное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня.

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