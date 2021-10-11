Тильда Суинтон сыграет в триллере Дэвида Финчера "Убийца"

Британская актриса Тильда Суинтон сыграет с Майклом Фассбендером в триллере Дэвида Финчера ("Игра", "Бойцовский клуб", "Карточный домик", "Охотник за разумом") под названием "Убийца" (The Killer), основанном на серии одноименных французских комиксов Алексиса Нолана. Об этом сообщает The Playlist.

David Fincher is developing an adaptation of Alexis Nolent"s graphic novel series THE KILLER.@Deadline - https://t.co/p8LADQJdOW pic.twitter.com/cUPeDFTlLn - The Daily (@CriterionDaily) February 24, 2021

Оператором картины станет талантливейший Эрик Мессершмидт, чье профессиональное мастерство, проявленное в предыдущем фильме Фнчера "Манк" , получило высокую оценку.

Съемки должны были начаться в этом году, но напряженный график Майкла Фассбендера (а именно ему предстоит сыграть главного персонажа - убийцу) внес в планы коррективы, таким образом, съемки картины начнутся в 2022-м.

Премьера "Убийцы", предположительно, состоится уже в следующем году на стриминговом сервере Nelflix.