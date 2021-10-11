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Тильда Суинтон сыграет в триллере Дэвида Финчера "Убийца"

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    11.10.2021, 12:30
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Тильда Суинтон сыграет с Майклом Фассбендером в триллере Дэвида Финчера ("Игра", "Бойцовский клуб", "Карточный домик", "Охотник за разумом") под названием "Убийца" (The Killer), основанном на серии одноименных французских комиксов Алексиса Нолана. Об этом сообщает The Playlist.

Оператором картины станет талантливейший Эрик Мессершмидт, чье профессиональное мастерство, проявленное в предыдущем фильме Фнчера "Манк" , получило высокую оценку.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Съемки должны были начаться в этом году, но напряженный график Майкла Фассбендера (а именно ему предстоит сыграть главного персонажа - убийцу) внес в планы коррективы, таким образом, съемки картины начнутся в 2022-м.

Премьера "Убийцы", предположительно, состоится уже в следующем году на стриминговом сервере Nelflix.

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