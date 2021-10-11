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Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери

Новости
    11.10.2021, 16:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса театра и ТВ, театральный режиссер и артистка дубляжа Светлана Николаевна Мизери скончалась на 89-м году жизни.

Некролог опубликован на сайте Московского драматического театра "Сопричастность". "С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России Светланы Мизери", - говорится в нем.

Светлана Мизери родилась 4 сентября 1933 года в Москве. В 1955-м окончила Школу-студию МХАТ и в том же году была принята в труппу Художественного театра, где дебютировала в роли Нади в горьковских "Врагах", но уже в 56-м перешла в только что созданный "Современник".

В 1959 году Мизери перешла в Театр имени Маяковского, где служила до 1980-го. В 1980-1990 годах выступала на сцене Театра имени Пушкина. В 1990-м перешла в театр "Сопричастность", в котором служила до своего последнего дня.

Экранный дебют актрисы состоялся в 1963 году - в фильме-спектакле "Стержень". Далее - "Под каштанами Праги", "Мегрэ у министра", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Эта деревня Могила…", другие.

Трижды была замужем - за актерами Игорем Квашой, Михаилом Зиминым и Игорем Сиренко. Их с Зиминым дочь Мария пошла по стопам родителей, также став актрисой.

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