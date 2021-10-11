В Сербии открылась выставка военной техники "Партнер-2021"

В Сербии открылась 10-я по счету Международная выставка вооружения и военной техники "Партнер-2021", Россия участвует в ней впервые, и сразу очень ярко.

Выставка проходит под эгидой министерства обороны Республики Сербия на территории Белградского Экспоцентра Belgrade Fair. Тематическая направленность выставки: артиллерийские и ракетные системы, стрелковое оружие и боеприпасы, боевые бронированные машины, электронные комплектующие, легкая авиация, радары, симуляторы, защитная амуниция, боевые патрульные катера…

"Хочу поблагодарить организаторов выставки "Партнер-2021" за приглашение "Рособоронэкспорта" на выставку. Мы впервые участвуем здесь со своим стендом и обеспечиваем присутствие российских компаний-производителей. Уверен, что это мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому двустороннему военно-техническому сотрудничеству, которому в этом году исполняется 15 лет, - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. - В последние годы благодаря усилиям и позиции Президента Республики Сербии Александра Вучича уровень взаимодействия между нашими странами значительно вырос. Сегодня объемы и спектр вопросов нашего сотрудничества значительно выделяются на европейском рынке и имеют устойчиво положительный вектор роста. Мы работаем по тематикам для всех видов вооруженных сил и родов войск в рамках прямых поставок продукции, индустриального партнерства, кооперации, в том числе в интересах третьих стран, а также импорта сербской продукции в Россию".

"Рособоронэкспорт" представляет лучшие образцы военной продукции. В частности, демонстрируются модели современного зенитного ракетного комплекса "Викинг", беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200, который неоднократно отправлялся из России тушить природные пожары в европейских странах, в том числе в Сербии.

Также представлена одна из главных российских экспортных новинок 2021 года - разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", а также бронетранспортер БТ-3Ф и построенные на базе новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17, уникальный для мирового оружейного рынка легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", РСЗО "Торнадо-Г", автомобиль семейства "Тайфун-К", а также катера проекта 03160Э и БК-16Э.

ЦНИИ "Буревестник" предоставляет макеты 30 мм дистанционно управляемого боевого модуля 32В01 и 57 мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, которые установлены на сербскую бронетехнику. Это яркий пример возможности кооперации российских и сербских производителей оборонной продукции.

Одну из самых обширных и интересных экспозиций представляет холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех. Демонстрируется около 30 образцов продукции военного назначения от трех ведущих предприятий холдинга: АО "НИМИ им. В.В.Бахирева", АО "Завод "Пластмасс" и АО "НПО "Поиск".

Ключевые позиции в экспозиции "Технодинамики" занимают боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии калибром от 57 до 152 мм, разработанные АО "НИМИ им. В.В. Бахирева". Особое внимание в экспозиции уделено линейке танковых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами: это 125-мм выстрел 3ВБМ17 "Манго", 125-мм выстрел 3ВБМ23 "Свинец-2" и экспериментальный образец модернизированного выстрела 3ВБМ17 "Манго-М".

Главная особенность новинок в сравнении со штатным выстрелом 3ВБМ17 - повышенная по сравнению со штатным образцом более чем на 20% бронепробиваемость, что позволяет поражать практически весь спектр бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

Кроме того, представлен 57-мм выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Выстрел предназначен для стрельбы по воздушным целям, а также по небронированной технике, живой силе, находящейся вне укрытия, открытым огневым точкам, легким сооружениям и морским целям. Этот выстрел применим к новой межвидовой 57-мм системе вооружения, основанной на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения и на кораблях ВМФ.

"Сербия представляет привлекательный и многообещающий рынок, где проявляется интерес к продукции нашего холдинга. На вооружении Республики до сих пор находится много советской техники. Учитывая, что военная техника становится все сложнее, а ее тактико-технические характеристики все выше, модернизация и совершенствование боеприпасов - крайне важные задачи. Мы предлагаем иностранным заказчикам как различные образцы вооружения, так и возможность локализации производства на стороне заказчика. Кроме того, мы готовы обеспечить продление сроков хранения ранее поставленных изделий посредством оценки состояния и при необходимости проведения соответствующих ремонтных работ", - отметил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

В числе авиационных средств поражения экспонируется неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ с боевой частью кумулятивно-осколочного действия производство. С-8 КОМ входит в состав неуправляемого авиационного вооружения самолетов, вертолетов фронтовой и армейской авиации, а также самолетов и вертолетов корабельного базирования. Предназначена для поражения легкобронированной и небронированной боевой техники, живой силы противника.

В рамках экспозиции также продемонстрированы два макета изделий производства АО "Завод "Пластмасс": это 120-мм выстрел 3ВОФ119 с осколочно-фугасным снарядом повышенного фугасного действия. Боеприпас предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной и легкобронированной техники, разрушения оборонительных сооружений.

Другое изделие - 120-мм выстрел 3ВОФ69 с осколочно-фугасной миной повышенного могущества 3ОФ36. Его преимущество и универсальность - в разнообразии орудий использования от самых простых полевых минометов до автоматизированных самоходных установок.

Кроме того, на стенде "Технодинамики" экспонируются взрыватели нового поколения. Особого внимания заслуживает электронный дистанционно-контактный взрыватель 9Э285 для 122-мм неуправляемого реактивного снаряда 9М539 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности. Уникальный дистанционно-контактный взрыватель выдает две команды: первая - на срабатывание петарды и отделение головной части, вторая на срабатывание взрывателя реактивного снаряда, используемого в боевой машине системы "Град".