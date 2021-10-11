Вышел русский трейлер боевика "Новый мировой порядок"

На YouTube представлен локализованный трейлер немецкого фантастического боевика про бунт роботов "Новый мировой порядок" (A Living Dog).

"Началась война между человечеством и интеллектуальными машинами, и машины побеждают. Томаш (Стефан Эбел) - дезертир, который пытается спрятаться как можно дальше от боевых действий. В бескрайней пустоте северной Скандинавии он встречает Лилию, последнюю выжившую из группы сопротивления, которая полна решимости сразиться с превосходящими машинами", - вводит в курс дела синопсис.

Режиссер, сценарист и продюсер - Даниэль Рабольдт.

Официальный российский релиз - 15 октября.