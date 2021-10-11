Завод АвтоВАЗа в Тольятти возобновил работу на всех линиях. Но ненадолго

Тольяттинская площадка АвтоВАЗ, выпускающая весь модельный ряд Lada за исключением Vesta, а также Renault Logan и Sandero, с 11 октября запустила все линии конвейера, однако дальнейший режим работы остаётся крайне непредсказуемым.

Всю неделю работой будет загружено сборочно-кузовное производство Lada Niva Legend и Niva Travel. Напомним, в сентябре на Niva Travel был размещён госзаказ, поэтому их сборка осуществляется беспрерывно.

С 11 по 14 октября будут выпускаться семейство Lada Granta, которое по итогам сентября не вошло даже в пятёрку самых продаваемых на российском рынке, хотя обычно эти "бюджетники" занимают верхнюю строчку рейтинга.

Сегодня и завтра работает линия B0, занятая производством Logan, Sandero, Xray и Largus, но с 13 по 15 октября она будет находиться в режиме простоя.

Группа Avtograd news, опубликовавшая информацию о режиме работы АвтоВАЗа в Тольятти, уточняет, что график может быть скорректирован: всё зависит от ситуации с поставками комплектующих.