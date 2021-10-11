Звезда "Семейки Аддамс" и "Сонной лощины" Кристина Риччи вышла замуж

Американская актриса Кристина Риччи сообщила о бракосочетании. Фото с торжества девушка выложила в своем Instagram.

Избранником 41-летней Кристины Риччи стал ее бойфренд, парикмахер Марк Хэмптон, сообщает Entertainment Tonight. Несколько месяцев назад в соцсетях актриса сообщила, что они ожидают рождения сына.

У Риччи уже есть один сын от первого брака.

Кристина Риччи получила большую известность после того, как сыграла роль Уэнсдэй Аддамс в сериале "Семейка Аддамс". Эту же роль юная актриса исполнила в фильме "Семейные ценности Аддамсов". Кроме того, она известна по ролям в фильмах "Пенелопа", "Сонная лощина" Тима Бертона, "Ледяной ветер", "Монстр" и т.д.