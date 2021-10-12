Буцаев: Обращение с отходами создает рабочие места в смежных отраслях

Каждое новое рабочее место в отрасли по обращению с отходами создает еще несколько вакансий в смежных отраслях экономики, сообщил журналистам в кулуарах "Российского экологического форума" генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев.

"За последние два года мы создали у себя порядка 15-16 тысяч рабочих мест, - сказал он. - Но эффект на самом деле намного шире. Каждое наше рабочее место дает работу в логистике, производстве материалов и оборудования для отрасли. Та же закупка 65 тысяч мусорных баков за 1 млрд рублей обеспечила заказами большое число компаний, а есть еще датчики прослеживаемости уровня заполняемости баков, другое оборудование".

Доля отечественного оборудования на линиях по сортировке отходов за два года выросла с 20% до 80%, продолжил Буцаев. Появились российские роботы, которые можно устанавливать на комплексах по обработке отходов, причем уже есть выбор из отечественных моделей.

"С учетом широты их внедрения сократится себестоимость роботов, - уверен глава ППК РЭО. - Тогда мы получим желаемую эффективность с точки зрения выборки различных фракций".

По словам Буцаева, экономический эффект отрасли трудно переоценить, он намного шире, чем принято считать. По информации гендиректора ППК РЭО, объем налогов, собранных с предприятий отрасли, в этом году вырастет на 15%-20% по сравнению с 2020 годом.