Гиперзвуковой боевой блок новой ракеты впервые показали в КНДР

Это современное средство поражения, как и другие образцы военной техники, изготавливаемые военно-промышленным комплексом КНДР, в настоящее время демонстрируются на открывшейся в Пхеньяне выставке достижений в развитии дела обороны государства "Самооборона - 2021".

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, это масштабное мероприятие открыл Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, внешний вид "Хвасон-8" подтверждает ранее делавшиеся заявления, что это баллистическая ракета с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Данная разработка внешне очень напоминает находящуюся на вооружении Народно-освободительной армии Китая DF-17.

"Главное отличие в том, что "семнадцатая" является твердотопливной ракетой, а в КНДР решили использовать ампулизированную баллистическую ракету средней дальности с жидкостным ракетным двигателем.

Тем не менее, это свидетельствует о настоящем прорыве, достигнутом в создании самых передовых технологий. Можно сказать, что КНДР в гиперзвуковом оружии сейчас опережает США", - отметил эксперт.

На выставке также были продемонстрированы баллистические ракеты других типов, в том числе запускаемые из-под воды, новые виды зенитных ракет большой дальности, а также основной боевой танк, внешне похожий на российскую "Армату".