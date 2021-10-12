Макей принял участие во встрече глав МИД азиатского региона

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Важную роль в выработке согласованных позиций по вопросам обеспечения безопасности в Азии отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, выступая в Казахстане на очередной встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Мероприятие открылось встречей его участников с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Белорусский министр, выступая на встрече, сконцентрировал внимание своих коллег на востребованности идеи формирования глобальной архитектуры инклюзивного развития, в том числе ориентированной на установление партнерских отношений с крупнейшими игроками Европы и Азии. Именно в этом русле, напомнил он, находится и инициатива Беларуси о возобновлении широкого диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, а также о создании пояса "цифрового добрососедства".

В своем выступлении Макей отметил возросший международный авторитет совещания, его важную роль в процессе выработки коллективных подходов к решению региональных проблем, согласования позиций по вопросам обеспечения безопасности в регионе. В этой связи он заявил, что Минск внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане в контексте ее влияния на обстановку и безопасность в государствах - членах ОДКБ

В ходе пленарного заседания, сообщается на сайте МИД Беларуси, была отмечена возрастающая глобальная роль совещания в повышении уровня безопасности и укреплении мер доверия между государствами. Поддержана инициатива о трансформации СВМДА в полноформатную международную организацию с сохранением фундаментальных принципов ее функционирования.

На полях мероприятия состоялся также ряд встреч и контактов с министрами иностранных дел организации, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия по актуальным вопросам международной повестки дня, взаимной поддержке в международных организациях.

Цель совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, уточняет агентство, которое объединяет двадцать семь стран, заключается в укреплении сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии. Кстати, с 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.